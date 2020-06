Come chiedere il cambio residenza a Pescara: informazioni essenziali

Il cittadino che si trasferisce nel Comune di Pescara o da un altro indirizzo della stessa città, deve comunicare il cambio di residenza all’Ufficio Anagrafe non oltre 20 giorni. Nei due giorni lavorativi successivi, il personale provvederà a effettuare le iscrizioni anagrafiche.

Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione. L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

In caso di trasferimento di intero nucleo famigliare può presentarsi anche un solo componente della famiglia purché maggiorenne e in possesso della fotocopia dei documenti d'identità delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. In questo caso, il modulo deve essere sottoscritto anche dai componenti maggiorenni.

Documenti per il cambio di residenza

A questo link è possibile scaricare la dichiarazione di residenza, da compilare con i propri dati.

Alla domanda di cambio di residenza bisogna allegare:

fotocopia di documento di identità valido di tutti i maggiorenni che cambiano residenza

in caso di spostamento della residenza di un minore, dichiarazione di conoscenza dello spostamento stesso da parte dell'altro genitore, sottoscritta e con allegata la copia del documento d'identità valido; nel caso ciò non fosse possibile, è obbligatorio indicare i dati anagrafici dell'altro genitore e il suo indirizzo di residenza, per consentire all'Ufficio l'invio della comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241

in caso di aggregazione del/i dichiarante/i ad un nucleo familiare già esistente, se possibile, far controfirmare per conoscenza una delle persone già residenti nell'immobile (pag. 3 del modello) e allegare fotocopia di un documento d'identità valido di quest'ultima

in caso di residenza in un alloggio Ater o del Comune, copia della lettera di assegnazione/consenso all'ampliamento del nucleo familiare rilasciata dall'Ater o dall'Ufficio Case Popolari

copia del contratto di affitto/comodato registrato

La richiesta di residenza può essere inoltre inviata:

via fax al n. 085-4283663;

via e-mail alla casella: protocollo@pec.comune.pescara.it;

via posta raccomandata al Comune di Pescara - Servizio Anagrafe Piazza Italia 1 65122 Pescara.

L'inoltro per via telematica è possibile solo se:

a) la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

b) la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente

c) la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Come effettuare il cambio indirizzo a Pescara

Nel caso di cambio indirizzo all’interno dello stesso Comune, bisogna seguire la medesima procedura. I documenti necessari sono:

documento d'identità valido;

patente di guida;

libretto di circolazione dei veicoli di proprietà;

fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Per ulteriori informazioni e specifiche casistiche, si consiglia di consultare il portale del Comune di Pescara.

Emergenza Covid-19

Gli orari degli uffici hanno subito delle modifiche durante questa emergenza Coronavirus. Per informazioni utilizzare il Numero Unico Servizi Demografici: 085 4283700 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00, il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Per parlare con l’ufficio residenze, bisogna selezionare il numero 2.