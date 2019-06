Cosa mettere in valigia per le vacanze al mare? La lista degli indispensabili da spuntare

Con l’arrivo dell’estate si programmano le vacanze, ma cosa mettere in valigia per andare al mare? Per evitare di dimenticare qualcosa o, al contrario, di affollare a più non posso in bagaglio con il superfluo, conviene fare una vera e propria lista utile per avere con sé il necessario.

Scoprite quali sono gli indispensabili da mettere in valigia per una vacanza al mare.

10 cose da portare in vacanza al mare

Costumi da bagno – indispensabili per starsene in spiaggia e fare una bella nuotata Prodotti per il mare – boccaglio, pinne, maschera, materassino, salvagente o scarpe per scogli (da scegliere in base alle esigenze) Abiti leggeri – dai vestitini in sangallo e lino alle camicie fino ai bermuda. Tenete conto dei vari momenti della giornata e di cosa avete intenzione di fare in vacanza. In genere preferite abiti pratici e comodi, che potete abbinare facilmente in tanti modi, ma non dimenticate almeno un cambio elegante, può sempre tornare utile Accessori estivi – al pari degli indumenti, anche gli accessori sono indispensabili. Ciabattine per il mare, sandali comodi per girovagare e scarpe eleganti, per lo stesso motivo già evidenziato. Non dimenticate gli occhiali da sole Prodotti per l’igiene personale – spazzolino e dentifricio, spazzola, crema solare (indispensabilissima!), deodorante e profumo, crema idratante e doposole. Il resto dovreste trovarlo in hotel, ma se andate in una struttura diversa non dimenticate bagnoschiuma, shampoo e balsamo, oltre agli asciugamani. Da non dimenticare la pochette per il trucco Documenti – carta di identità, passaporto, dati sanitari (da segnalare anche il gruppo sanguigno) sono fondamentali. Da non dimenticare i documenti che attestano la prenotazione, i biglietti per il viaggio e, sempre utile, una cartina o una guida del luogo Soldi – contanti, Bancomat e carta di credito Medicine – antidolorifici, antinfiammatori, antistaminici, antinausea, prodotti per costipazione o dissenteria, cerotti, disinfettante, termometro e tutto quello di cui normalmente avete bisogno Cose tecnologiche – smartphone e caricabatterie, fotocamera, presa multistandard Varie ed eventuali – cuscino poggiatesta per dormire, tappi per le orecchie, buste di plastica (servono sempre), giochi (es. carte da gioco), torcia, accendino, kit cucito, antizanzare, libro

Inoltre, per sentirsi più sicuri, anche quando si è lontani da casa e magari in un Paese che non conosciamo, culturalmente differente e dove si parla una lingua sconosciuta, è possibile partecipare alla campagna gratuita “Farmacia in viaggio” promossa dal circuito Farmacie Specializzate.

Per tutto il periodo estivo – da giugno a settembre – ai clienti che lo richiederanno, saranno forniti consigli specifici per affrontare viaggi e vacanze in completa sicurezza, sia in base alla meta di destinazione scelta sia in base alle specifiche esigenze delle singole persone.

Il servizio “Farmacia in viaggio” offre informazioni pratiche su quali sono i rischi maggiori che riguardano le varie zone del mondo: precauzioni da seguire, norme igieniche, quali sono i vaccini raccomandati, cosa mangiare, farmaci che in zona non si trovano e prodotti salva-vacanza.

