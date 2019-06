Corsi di equitazione a Pescara, per veri appassionati di cavalli

Vi piacciono i cavalli? Allora dovreste imparare a cavalcarli! Questo è un buon motivo per iscriversi a un corso di equitazione a Pescara e nei dintorni della nostra città, ma non è l’unico. Infatti, saper andare a cavallo significa non solo trascorrere del tempo all’aria aperta, in mezzo alla natura in sella a un nobilissimo animale, ma anche fare attività fisica, tonificando gran parte dei muscoli.

Vediamo allora tutti i benefici di andare a cavallo e quali sono le scuole di equitazione in zona.

I benefici dell’equitazione

Tonificazione. Riuscire a stare bene in sella a un cavallo richiede dei muscoli d’acciaio. Se non li avete, si svilupperanno! In particolar modo riuscirete a tonificare addominali, dorsi e muscoli lombo-sacrali e saranno coinvolti anche quelli di pube, glutei, gambe e cosce, braccia e collo.

Dimagrimento. Quando si fa attività fisica, si bruciano calorie. In un’ora si bruciano circa 300 calorie.

Apparato cardiovascolare. Cavalcare aiuta il cuore, tiene sotto controllo la pressione arteriosa e migliora la ventilazione polmonare.

Equilibrio. Saper stare a cavallo richiede gran forza e ottimo equilibrio.

Stimolazione. Cavalcare significa anche imparare a fare più cose contemporaneamente, ovvero stimola le capacità di concentrazione, orientamento e memoria.

Relax. Andare a cavallo è un’attività rilassante per la mente.

Socializzazione. Come tutti i buoni corsi di formazione, seguire lezioni di equitazione vi permetterà di fare nuove conoscenze e di interagire con altri appassionati.

Corsi di equitazione: i prezzi

Quanto costa una lezione di equitazione? In media si spende tra i 20 e i 30 euro. I prezzi possono variare in base alla struttura e al docente che impartirà le lezioni.

Corsi equitazione: dove farli?

Siete appassionati di cavalli e volete cimentarvi in questa attività o iscrivere i vostri bambini? Ecco alcuni contatti utili dove potersi segnare a corsi di equitazione in vere e proprie scuole e seguire lezioni di livello base e avanzato nei dintorni di Pescara:

Centro Equitazione Rio Tavo a Città Sant’Angelo

Centro Equestre Il Melo a Spoltore

Centro Equitazione Le Grotte a Cepagatti

L’Arcobaleno asd a Pianella