Coronavirus: l’Oms insegna a preparare il gel mani disinfettante in casa

Il gel mani disinfettante, in particolar modo l’Amuchina, è uno dei beni più introvabili al momento sul mercato per via del Coronavirus. L’Oms – Organizzazione Mondiale della Sanità – ha divulgato un documento in cui svela come realizzare in casa il gel mani disinfettante fai da te.

Il procedimento è semplice e richiede solamente tre ingredienti. In questo modo si potrà ottenere un disinfettante efficace ed efficiente per di più economico.

L’Oms, infatti, è intervenuta in quanto negli ultimi giorni in molti hanno preso d’assalto farmacie e supermercati per acquistare beni alimentari – svuotando letteralmente gli scaffali anche a Pescara – e tutto ciò che può servire a proteggere se stessi dal possibile contagio da Coronavirus (Covid-19), come disinfettanti e mascherine.

Per questo motivo è utile sapere come ottenere un litro di gel disinfettante fai da te, da realizzare direttamente in casa. La ricetta dell’Oms prevede:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a un litro.