Come aprire un franchising a Pescara: ecco cosa sapere

Aprire un negozio in centro a Pescara o in punti strategici della città è sempre una buona idea, purché abbiate ben chiaro cosa intendete vendere e come. Soprattutto chi è alla prima esperienza, considera quindi di affiliarsi a grandi brand che, grazie al valore del proprio nome, attirano clienti. Ma come aprire un franchising a Pescara?

Ci sono alcune regole da seguire, che riguardano soprattutto il rapporto col produttore. Vi sveliamo come aprire un negozio franchising a Pescara e i vantaggi.

Cos’è il franchising?

Il franchising è un vero e proprio contratto che prevede l’accordo tra due parti, affiliante e affiliato. Il primo concede al secondo la commercializzazione dei propri prodotti a terze persone, utilizzando nel suo negozio marchio e insegna del rivenditore. Il franchisor, ossia il produttore, si impegna a fornire i prodotti secondo la qualità richiesta; il franchisee, ovvero l’affiliato, è obbligato a promuovere e vendere nella zona assegnata il prodotti e sottostare alle clausole dettate dal franchisor.

Perché aprire un franchising?

Chi valuta l’apertura di un negozio franchising di abbigliamento, food o altre categorie merceologiche, sa che potrà contare su alcuni vantaggi interessanti. Innanzitutto il rivenditore sa di essere un imprenditore indipendente e legato a un marchio già noto.

D’altro canto il produttore diffonderà sempre di più il suo brand, senza grandi rischi, e riuscirà anche a elaborare un piano di mercato dei propri prodotti.

Quanto costa aprire un franchising?

I costi sono variabili, perché oltre all’affiliazione, bisogna innanzitutto considerare l’affitto del locale commerciale idoneo, che potrebbe essere in una delle vie principali della nostra città oppure in un centro commerciale.

A questo, si aggiunge il costo da sostenere per la fornitura di attrezzature informatiche e software, la gestione commerciale e del personale e i costi fissi di ingresso nella rete franchising.

Il contratto di franchising

Il contratto di franchising regola i rapporti tra affiliato e affiliante e riporta l’ammontare degli investimenti, dei diritti di ingresso, le modalità di calcolo delle royalties, l’esclusiva territoriale (optional), il know-how, il servizi offerti all’affiliato, le condizioni di rinnovo, di risoluzione o cessazione del contratto.

Requisiti e strategie

Per aprire un’attività in franchising bisogna avere una predisposizione per il lavoro indipendente e una chiara idea sul tipo prodotto che si vuole commercializzare. In seguito bisogna effettuare un’analisi di mercato in modo tale da studiare la concorrenza e capire la predisposizione dei potenziali clienti. Scelto il tipo di franchising, è necessario valutare la qualità del franchisor (rete e vantaggi economici), la forma societaria e il numero di punti vendita presenti nel mondo.

Aprire un negozio in franchising a Pescara

Negli ultimi anni il settore food ha decisamente preso piede nella nostra città, quindi valutare di aprire un negozio franchising specializzato nella commercializzazione di alcuni prodotti “di tendenza”, o anche un bar o una pizzeria, potrebbe essere un’ottima soluzione.

Ad ogni modo, non è assolutamente sbagliato tentare con un negozio di abbigliamento, anche se in centro molti di questi sono affiliati e legati a brand nazionali molto noti.

Qualunque sia la scelta, contattate sempre il franchisor per maggiori informazioni. Intanto possono essere utili alcuni siti specializzati, come ilTUOFranchising - aprireinFranchising.it o LavoroeFranchising.com, dove poter scoprire tipi di attività e formule offerte, per fare una prima scrematura.