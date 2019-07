Cosa sono le case di riposo e dove si trovano a Pescara e provincia

Le case di riposo sono strutture pensate per ospitare persone anziane parzialmente o completamente autosufficienti. Qui le persone hanno camere, per lo più singole, con servizi igienici, luoghi di ricreazione condivisi, pasti e usufruiscono dell’assistenza sanitaria necessaria. Sono tanti i servizi che possono essere offerti nelle case di riposo, e in base a questi bisogna scegliere la residenza migliore per le proprie esigenze, tenendo conto del budget, che può subire importanti variazioni.

Ci sono case di riposo private, dove l’ospite è tenuto a pagare la quota decisa dalla struttura, e pubbliche, o convenzionate. Per accedere a queste ultime, bisogna presentare richiesta all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza. Inoltrata la domanda, sarà avviato l’iter per classificare il grado di necessità dell’anziano, quindi una visita all’unità di valutazione geriatrica, per poi essere messo in graduatoria per attendere che si liberi un posto letto.

Tra i servizi che sono garantiti alla base di ogni struttura di riposo per anziani ci sono:

servizio completo alberghiero

assistenza sanitaria h24

pasti e relativa assistenza

fisioterapia con ginnastica attiva e passiva

somministrazione di terapie farmacologiche

animazione e ricreazione

Case di riposo a Pescara e dintorni: l’elenco

CASA DI RIPOSO MARIANNINA ACERBO DE PASQUALE

via Gelo 2, Loreto Aprutino, tel: 085 8290082

VILLA ORCHIDEA RESIDENZA PER ANZIANI

Via Milano 5, Pianella, tel: 349 2601958

CASA DI RIPOSO SGARONI

vicolo Torretta, Città Sant'Angelo, tel: 348 5417237

CASA ALBERGO LA PINETA

viale Filippo Palizzi 9, Pescara, tel: 085 61620

CASA DI RIPOSO MONS. D'ACHILLE

via Aldo Moro 12, Popoli, tel: 085 989160

RESIDENZA IL GIARDINO

via Corradino D’Ascanio 10, Popoli, tel: 085 98400

CASA DI RIPOSO S. OLIVIERI

corso Umberto I, Caramanico Terme, tel: 085 9290275

VILLA GRAZIA

via della Libertà 10, Caramanico Terme, tel: 085 9158109

C.S.G. CENTRO SERVIZI GESTIONI SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.

via Regina Margherita 2, Castiglione A Casauria, tel: 085 8885580



CASA FAMIGLIA LA TARTARUGA

via Leopardi 8, Montesilvano, tel: 085 835124

CASA DI RIPOSO SACRA FAMIGLIA SUORE FRANCESCANE

via Madonna Delle Grazie 5, Roccamorice tel: 085 8572106

VILLA CELESTE

via Pescara 7, Santa Teresa di Spoltore, tel: 347 8756299

CASA FAMIGLIA NELLA ROSA

via Cipriani 22, Pescara, tel: 328 4518761

FONDAZIONE PAPA PAOLO VI

Lungo Mare Giovanni Xxiii Papa 55, Pescara, tel: 085 60365



FONDAZIONE PAPA PAOLO VI CENTRO TABOR RIABILITAZIONE

via Tavo 86, Pescara, tel: 085 4309815



FONDAZIONE PAPA PAOLO VI LA SORGENTE RESIDENZA ANZIANI

via Roma 4, Civitaquana, tel: 085 848118



FONDAZIONE PAPA PAOLO VI MADONNA DEL MONTE

via S. Maria del Monte, Bolognano tel: 085 8880130



FONDAZIONE PAPA PAOLO VI CENTRO NAZARETH

piazza Garibaldi 41, Pescara, tel: 085 693045



FONDAZIONE PAPA PAOLO VI SAN CLEMENTE RESIDENZA ANZIANI

contrada S. Clemente 23, Castiglione A Casauria, tel: 085 8885021



ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA

contrada Circonterranea, Alanno, tel: 085 8573181

CASA DI RIPOSO MONTINOPE

via Montinope 1, Spoltore, tel: 085 4962936

CASA DI RIPOSO RSA S.MARIA AUSILIATRICE

via Lago Di Como 1, Montesilvano, tel: 085 73446

CASA DI RIPOSO SANTO VOLTO

via Marinelli 104, Montesilvano, tel: 085 4452471

VILLA EDEN SRL

via D'Annunzio Gabriele 10, Città Sant'Angelo, tel: 085 9699156

VILLA SERENA

contrada Madonna Della Pace, Città Sant'Angelo, tel: 085 950245