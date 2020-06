Case popolari a Pescara: tutte le informazioni

È sempre spinoso l’argomento che riguarda la richiesta di alloggio nelle case popolari e l’assegnazione al nucleo familiare vincitore. Questo perché bisogna possedere specifici e imprescindibili requisiti, grazie ai quali è possibile partecipare al concorso pubblico indetto dal Comune, che assegnerà a canone di affitto agevolato gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.r.p.).

Facciamo un po’ di chiarezza e cerchiamo di capire a chi spetta la casa popolare e a chi presentare la domanda.

Case popolari: cosa sono

Le case popolari sono immobili di proprietà pubblica, che si possono assegnare a nuclei familiari in difficoltà economica. Questi alloggi non sono gratis, ma si paga un canone di affitto davvero basso, molto inferiore ai prezzi di mercato.

Come e a chi fare domanda

La domanda per aggiudicarsi una casa popolare va presentata al Comune di Pescara, che provvederà a inserire la famiglia in graduatoria, ma solo se è attivo il bando di concorso di assegnazione. Un valido aiuto può essere il patronato di fiducia: qui troverete persone che conoscono la materia e vi aiuteranno a compilare e presentare bene la richiesta.

A chi spettano le case popolari

Le case popolari spettano a chi possiede determinati requisiti, genericamente ben illustrati nel bando di concorso. In genere:

non bisogna essere proprietari di altri alloggi

non essere stati sfrattati da altre case popolari

non essere occupanti abusivi di altre case popolari

essere residenti nel territorio comunale, anche se stranieri ma in possesso di permesso di soggiorno

non superare il limite di reddito massimo (calcolato sulla base del numero dei componenti familiari)

Quanto costa l’affitto di una casa popolare

Il canone è basso, molto al di sotto della media dei canoni di affitti normali in città. In genere, per un appartamento con tre stanze si paga intorno ai 100 euro.

Riscatto della casa popolare

Riscattare la casa popolare è possibile, secondo la legge del 24 dicembre 1993 n. 560. Possono riscattare l’alloggio coloro che ci vivono, quindi gli assegnatari o i familiari conviventi. Il costo di una casa popolare è più basso rispetto al prezzo che si pagherebbe per un qualsiasi immobile in vendita in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per altre informazioni, è possibile recarsi allo sportello del Comune di Pescara, in piazza Italia 1, al primo piano del palazzo Ex Inps. L’orario di ricevimento è: martedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 16 alle 17. Per tutti i dettagli, visitate la pagina ufficiale del Comune dedicata ai servizi relativi a Politiche della Casa – Edilizia Residenziale Pubblica.