Babysitter a Pescara: come trovare la persona giusta?

Non è sempre facile fare i genitori e, per impegni di varia natura, non è sempre possibile stare con i propri figli. Come fare quando non possono andare all'asilo nido, i nonni non sono disponibili e non si hanno altre persone vicine a cui affidarli? La babysitter è la persona indicata per accudirli, farli giocare e far praticare tante altre attività adatte per la loro età. La domanda, però, che tutti i genitori si pongono è: come trovare una babysitter brava, onesta che sia davvero la persona giusta?

Scegliere la figura più adatta non è semplice, perché ci sono tante eventualità che bisogna considerare. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, capire quali devono essere le doti che deve avere e dove trovare una babysitter a Pescara.

Che deve saper far una brava babysitter?

Una babysitter brava è una persona che sa stare bene con uno o più bambini, comprenderne le esigenze e le richieste, assecondarle ma anche saper essere ferma e dire no quando serve. Accudisce ma educa anche, fa rispettare le regole, gioca e aiuta nei compiti. Deve fare tutto ciò con dolcezza e autorevolezza, per farsi accettare dai bambini ma anche dai genitori. Inoltre deve essere molto paziente, soprattutto nella fase iniziale, che è quella della conoscenza.

Tra i plus che i genitori gradiscono, c’è la possibilità di conoscere bene un’altra lingua, con la quale colloquiare coi bambini. Ottimo anche l’essere automunita, utile se bisogna portare il piccolo fuori casa, a fare attività o riprenderlo da scuola.

Non è indispensabile, invece, saper fare lavori domestici, anche se questo spesso figura tra le richieste dei genitori, soprattutto dei più piccoli che trascorrono parte del tempo a dormire.

Come scegliere la giusta babysitter?

Bisogna valutare ciò che si vuole cercare, tenendo ben presente l’età del bambino. Con uno più piccolo servono pazienza e allegria, mentre con uno più grande autorevolezza e decisione. Da non sottovalutare il fattore costo.

Come trovare una babysitter a Pescara

Il passaparola è ancora molto utilizzato, ma anche la ricerca attraverso foglietti affissi all’interno di negozi frequentati da mamme e papà di zona. Ultimamente, però, la ricerca di babysitter online è sempre più utile. Ecco alcuni siti specializzati dove potete trovare la persona giusta per i vostri figli: Toptata, Sitly, Babysits. Infine vi segnaliamo un team che vi aiuterà nella scelta, ovvero l’Agenzia Stella Cadente, con sede a Pescara (oltre che a Roma).