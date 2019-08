Assegni familiari 2019: tutto quello che devi sapere

Gli Anf, ovvero gli assegni al nucleo familiare, meglio noti come assegni familiari 2019 sono dei sussidi previsti per lavoratori che hanno uno o più familiari a carico. Al momento si può presentare la nuova richiesta, attiva già dal 1° luglio, ma bisogna rispettare determinati parametri per ottenere questi bonus.

Quest’anno, inoltre, sono state introdotte delle novità. La più eclatante è la possibilità di richiedere gli assegni familiari online, autonomamente accedendo al sito Inps col proprio Pin o Spid.

A chi spettano?

Gli assegni familiari spettano al lavoratore dipendente con familiari a carico. L’importo, previsto da tabelle preimpostate, varia in base al reddito e alle persone a carico. Prerequisito per richiedere gli assegni al nucleo familiare è che il reddito derivi dal 70% da lavoro dipendente o assimilato. Esclusi dai sussidi coloro che lavorano con partita iva.

Le persone a carico non devono percepire un reddito superiore a 707,54 euro o di 1.238,19 euro per due genitori o equiparati. I figli non devono aver compiuto 18 anni, tuttavia si possono richiedere gli Anf per figli con meno di 21 anni, se apprendisti o studenti, e meno di 26 anni, se universitari non fuori corso. Mentre non ci sono requisiti che escludono per età i sussidi a carico di figli e nipoti inabili al lavoro.

La domanda per gli assegni familiari deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto e ha valore retroattivo.

La normativa 2019: cosa è cambiato?

Per velocizzare le pratiche, è stata data la possibilità di caricare la propria domanda di assegni familiari online sul sito dell’Inps.

Non esiste più il vecchio modulo cartaceo, che andava presentato al datore di lavoro, per garantire una maggiore tutela dei dati personali.

Una volta inoltrata la domanda sul sito Inps per via telematica, il cittadino potrà visionare lo stato della domanda, alla voce “Consultazione domanda”, e modificare la propria condizione familiare o il reddito, presentando una richiesta di variazione telematica per il periodo di interesse.

Domanda assegno familiare: a chi rivolgersi a Pescara?

Qualora non doveste riuscire a compilare la domanda online degli assegni familiari, potete comunque rivolgervi a patronati e Caf di Pescara e provincia. All’interno troverete personale esperto e qualificato, che garantirà gratuitamente la propria assistenza per richiedere gli assegni familiari.