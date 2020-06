Ritirare la pensione: tutti gli orari degli uffici postali a Pescara

Per ritirare la pensione a Pescara, basta recarsi negli uffici postali del territorio, tenendo conto degli orari di apertura e della modalità di accreditamento della somma. Infatti, oltre al classico ritiro in contanti, che è possibile solo per somme pari o inferiori a 1.999,99 euro dallo scorso 1° luglio e 999,99 euro dal prossimo 1° gennaio 2022, si può optare per l’accredito sul conto corrente postale o bancario. In alternativa, il denaro potrà essere depositato direttamente sul libretto di risparmio postale o su una carta prepagata dotata di Iban. Tutte le ipotesi, contanti escluse, sono obbligatorie se l’importo della pensione supera la soglia massima.

In più, tutti i pensionati possessori di carta Postamat, Carta Libretto e Postepay Evolution potranno prelevare il denaro direttamente in uno dei 52 Atm Postamat disponibili a Pescara e provincia.

Uffici postali a Pescara per ritirare la pensione

Per prelevare la pensione a Pescara, ci si può recare in uno dei seguenti uffici postali:

Pescara Centro , corso Vittorio Emanuele – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35

, corso Vittorio Emanuele – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35 Pescara 1 , via Monti – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35

, via Monti – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35 Pescara 2 , via Carducci – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35

, via Carducci – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35 Pescara 3 , viale D’Annunzio – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35

, viale D’Annunzio – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35 Pescara 4 , via Cavour – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35

, via Cavour – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35 Pescara 5 , via Passolanciano – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35

, via Passolanciano – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35 Pescara 6 , via Nazionale Adriatica Nord – dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35

, via Nazionale Adriatica Nord – dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35 Pescara 7 , via Tiburtina – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35

, via Tiburtina – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35 Pescara 8 , via Verrotti – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35

, via Verrotti – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05, il sabato fino alle 12.35 Pescara 9 , viale De Amicis – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35

, viale De Amicis – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35 Pescara 10 , via Tirino – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35

, via Tirino – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35 Pescara 11 , via Monte Faito – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35

, via Monte Faito – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35 Pescara 12, via di Sotto – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato fino alle 12.35

Gli anziani over 75 possono delegare il ritiro della pensione ai Carabinieri di Pescara.