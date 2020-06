Assistenza domiciliare: tutte le informazioni utili del comune di Pescara

Il servizio di assistenza domiciliare è una prestazione socio-assistenziale fornita da personale qualificato e destinata ad anziani e persone affette da patologie gravi.

Esistono varie tipologie di assistenza domiciliare e sarà il medico curante a richiedere le prestazioni per i suoi pazienti che ne hanno bisogno e che non possono spostarsi dalla propria abitazione (non deambulanti e non trasportabili).

Tipi di assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare programmata, o Adp: il medico visita periodicamente a domicilio l’assistito.

Assistenza domiciliare infermieristica: l’infermiere fornisce assistenza al paziente con problemi di salute. Può agire da solo, in collaborazione con il medico curante o insieme a uno staff.

Assistenza domiciliare integrata (Adi): un tipo di servizio solamente a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, ultrasessantacinquenni dimessi o dimissibili dalle strutture ospedaliere e dalle RSA o a rischio di ricovero in strutture ospedaliere o residenziali, che appartengono a famiglie non in grado di garantire accoglienza e risorse di tipo sanitario e assistenziale.

Assistenza domiciliare specialistica: uno specialista visita un assistito che non è in grado di spostarsi dalla sua dimora, anche se temporaneamente.

Assistenza domiciliare oncologica: un team sanitario visita a domicilio il paziente.

Prestazioni di assistenza domiciliare

Le prestazioni fornite a chi richiede e ha diritto l’assistenza domiciliare sono:

aiuto domestico

igiene e cura della persona

pulizia casa

disbrigo pratiche

sostegno psicologico e sociale

A chi rivolgersi a Pescara

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata compreso nel Sistema delle Cure Domiciliari viene gestito dall’Ausl su tutta la Provincia di Pescara e fornisce prestazioni sanitarie e socio assistenziali, erogate a domicilio, a pazienti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti (disabili gravi e anziani).

Per poter accedere ai servizi assistenziali sanitari erogati dalla Ausl di Pescara, bisogna visitare il portale dedicato.

In alternativa si può fare richiesta al Comune di Pescara, che prevede i servizi di assistenza domiciliare per tutti i cittadini pescaresi. I documenti per presentare la domanda sono scaricabili da questa pagina.

Oppure, è necessario contattare il numero unico di Politiche Sociali 085 4283043, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

Onlus e centri privati

A Pescara è possibile richiedere l’assistenza domiciliare anche a centri privati e cooperative, che offrono una moltitudine di altri servizi. Tra questi: