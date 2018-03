"ViviAMO l’Ambiente": parte il progetto di educazione ambientale dedicato ai bambini pescaresi

Una vera e propria full immersion nella natura, per scoprirne non solo la bellezza ed i benefici per la salute, ma anche per imparare come coltivare la terra ed un orto. Si chiama "ViviAMO l’Ambiente" il progetto dedicato ai bambini delle scuole pescaresi voluto dall'amministrazione comunale e proposta da Share City Srl di Pescara.

Alla presentazione in Comune erano presenti il sindaco Marco Alessandrini, l’assessore all’Ambiente Simona Di Carlo, Cristian Summa di Share City, Felice Fellone del vivaio Felix Garden, le consigliere Tiziana Di Giampietro e Maria Ida D’Antonio.

L'assessore Di Carlo:

Fra le tante attività che i bambini dovrebbero praticare deve esserci il contatto con la natura che è fondamentale nella crescita e ciò che la natura può dare apporta benefici numerosissimi dal punto di vista fisico e psicologico. Le attività partiranno lunedì e si svolgeranno fino al 15 giugno, si svolgerà inizialmente con la collaborazione degli istituti comprensivi 1, 6,7,8 e 9, ma nasce per crescere anche in altri comprensivi. Saranno coinvolti bambini in età prescolare perché a questa età la natura equivale a scoperta, coincide con il muoversi in libertà e manipolare materiali come terra, acqua e foglie, che diventano veri e propri strumenti di gioco, assolvendo a funzioni reali e immaginarie. Con l’ausilio di uno psicologo, oltre che degli insegnanti, ai bambini verrà insegnato a distinguere le caratteristiche degli elementi naturali, le specie di piante e le diversità del proprio territorio, elaborando anche le emozioni suscitate dalla scoperta della natura, dei suoi colori, dell’ecosistema del proprio territorio”.

Summa, di Share City ha aggiunto che i bambini avranno la possibilità di creare un orto e prendersene cura, oltre a comprendere l'utilità del riciclo del materiali per non danneggiare il verde.