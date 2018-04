ViviAmo l’Ambiente: prime piantumazioni negli orti delle scuole

Sono iniziate ieri le operazioni di piantumazione negli orti delle scuole della città che partecipano al progetto "ViviAmo l’Ambiente" patrocinato dal Comune di Pescara e proposto dalla Share City Srl. Nelle scuole Malaguzzi, Borgo Marino e Virgilio, degli Istituti comprensivi 6, 8, 9 i bambini hanno seminato e lavorato la terra, alla presenza dell'assessore Di Carlo che ha commentato:

“E’ stato bellissimo vedere i ragazzi piantare le piante aiutati dai botanici di Felix Garden che concretizzano il progetto, perché l’intento che ci ha mossi è proprio quello di restituire loro il diritto di riappropriarsi del contatto con la natura Le attività partite già con dei laboratori nelle cinque scuole interessate si svolgeranno fino al 15 giugno, negli istituti comprensivi 1, 6,7,8 e 9, ma contiamo di allargare il progetto anche agli altri comprensivi, in alcuni dei quali gli orti sono già in cammino. Viviamo l’Ambiente è nato soprattutto per bambini in età prescolare, perché al movimento unisce il contatto con la terra, le foglie, l’acqua, che oltre ad essere strumenti di gioco, stimolano creatività e fantasia"

I bambini sono seguiti anche da uno psicologo, che li guida alla scoperta dell'ecosistema e della natura, con attenzione particolare al territorio considerando che le piante sono tutte stagionali e tipiche della zona.

Cristian Summ, di Shar City ha sottolineato come i bimbi si siano divertiti tantissimo soprattutto per essere passati dalla teoria alla pratica sul campo, con gli orti che saranno gestiti autonomamente dai bambini e costruiti in modo che le piante possano essere innaffiate in automatico anche quando non c'è scuola.