Seabin, al porto turistico di Pescara arriva un secondo dispositivo per la raccolta della plastica in mare

Venerdì 11 ottobre al Porto Turistico Marina di Pescara si terrà la cerimonia di consegna del secondo "LifeGate PlasticLess Plasticless", il dispositivo che consente di raccogliere la plastica in mare. In questo modo, si punta a diminuire l'inquinamento dei mari attraverso la raccolta dei rifiuti plastici nei porto e circoli nautici, promuovendo il concetto di economia circolare per ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti non biodegradabili e pericolosi per l'ambiente marino.

Al Porto Turistico di Pescara era già stato consegnato mesi fa il primo dispositivo di questo tipo. Saranno presenti alla cerimonia il sindaco di Pescara Carlo Masci, la chief marketing Officer Best Western Italia Sara Digiesi, il vice presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Carmine Salce, il presidente del Porto Turistico Luca Di Tecco, il communication strategist LifeGate Cesare Delaini, il capitano di vascello direttore marittimo della guardia costiera di Pescara Donato De Carolis, il presidente regionale Sib Riccardo Padovano e le autorità portuali.