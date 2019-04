Rifiuti elettrici/elettronici, in Abruzzo raccolte oltre 5.700 tonnellate

Aumentano le tonnellate di Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche/elettroniche nel 2018 in Abruzzo. Rispetto all'anno precedente, come mostrano i dati presentati dal Centro di Coordinamento Raee c'è stato un aumento del 6.44% con 5739 tonnellate raccolte nella nostra Regione, ponendo l'Abruzzo al nono posto per la quantità complessiva.

In Abruzzo esistono 68 centri raccolta, mentre andando ad analizzare il dato specifico si scopre che i rifiuti elettrici ed elettronici più raccolti sono R1 (freddo e clima) con un peso del 30% sul totale, seguiti dagli R3 (Tv e monitor) la cui incidenza si attesa

al 29%. Terzo posto per R2 (grandi bianchi) che con 1.221 tonnellate raccolte rappresenta il 21% del totale.

La provincia di Pescara è all'ultimo posto per la qualtità di rifiuti Raee raccolta, con un totale di 602 tonnellate raccolte ed anche nella classifica per quantità pro capite.