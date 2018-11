Rifiuti, Pescara ultima in Abruzzo per la raccolta differenziata

Pescara è ultima in Abruzzo tra i quattro capoluoghi di provincia in tema di raccolta differenziata dei rifiuti.

In base ai dati diffusi dal sottosegretario con delega all'Ambiente, Mario Mazzocca, elaborati dall'Osservatorio rifiuti sovraregionale (Orso), che monitora l'attività di tutti i gestori locali che operano in Abruzzo, la nostra città è ultima con 43,96 per cento.

Nei primi sei mesi del 2018, in Abruzzo, la percentuale di raccolta differenziata è arrivata al 61,88 per cento, oltre 15 punti in più del 2014 e quasi 6 punti in più

rispetto al 2017.

La provincia più virtuosa è quella di Chieti con il 76.59 per cento, seguita da Teramo con il 63.42, L'Aquila con il 55.11 e Pescara con il 43.96. Alla fine del 2017 i Comuni abruzzesi con una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65 per cento erano 153, 93 quelli con percentuale tra 35 e 65 per cento, 41 quelli tra il 15 e il 35 e appena 18 quelli con percentuale inferiore al 15 per cento.

«Un risultato», dice Mazzocca, «che rende concreto e raggiungibile l'obiettivo del 65 per cento nel 2020, così come previsto dalla normativa vigente in materia».