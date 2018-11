Pescara, al via le potature degli alberi da via Vespucci

Dopo l'annuncio delle nuove piantumazioni in varie strade di Pescara, l'amministrazione comunale annuncia anche l'avvio di una serie di interventi di manutezione del verde cittadino in diverse zone della città.

Si partirà dalla potatura degli alberi di via Vespucci, i platani potati 2 anni fa l'ultima volta.

L'intervento è previsto da domani, venerdì 16 novembre e sarà eseguito dalle squadre interne del Comune del servizio Verde pubblico. Sul posto ci sarà il responsabile del servizio Mario Caudullo, per indicare alle squadre la modalità migliore per la potatura dei platani del viale.

«Sarà un impegno di qualche settimana», spiega il vice sindaco Antonio Blasioli, «ma che vogliamo assolutamente completare per il decoro e la sicurezza di questo importante viale pescarese. A seguire ci saranno altre zone che verranno potate».

Questi gli altri interventi previsti sugli alberi:

piazza Trigno;

via Raffaello;

via di Sotto;

via Caduti di Nassiriya;

viale primo Vere;

via Chieti.

«Non saranno solo queste le zone che poteremo», conclude Blasioli, «perché all’opera delle nostre squadre interne si affiancherà un progetto di potature esterne che riguarderanno altre zone e che sono state già approvate in Giunta e attualmente sono in gara».