Pescara, i volontari del M5S piantumano 10 nuovi alberi

Dieci nuovi alberi che verranno piantumati nel Parco dell'Infanzia e nel parco di via Ilaria Alpi. Torna per il quarto anno consecutivo l'iniziativa ‘Alberi per il Futuro’ promossa dal M5S e dall'associazione Gianroberto Casaleggio assieme ad altre associazioni locali. L'obiettivo è quell di sensibilizzare la popolazione all'importante tema della tutela del verde.

Saranno presenti all’evento che si terrà a Pescara il sottosegretario Gianluca Vacca, i parlamentari Andrea Colletti, Primo di Nicola, Daniela Torto, il consigliere regionale Domenico Pettinari e le consigliere comunali di Pescara Erika Alessandrini ed Enrica Sabatini.

L'evento si svolgerà senza bandiere o simboli politici. Il gruppo pescarese del M5S ha aggiunto:

"Mettere a dimora alberi e arbusti in aree urbane creando future fasce boscate è una delle opere di mitigazione ambientale necessarie per combattere i cambiamenti climatici. Ogni albero, una volta diventato adulto produce ossigeno per quasi tre esseri umani. Gli alberi modificano positivamente l’ambiente in cui viviamo moderando il clima, migliorando la qualità dell’aria, riducendo il deflusso delle acque piovane e ospitando la fauna selvatica"

Appuntamento alle 10.30 al Parco dell'Infanzia in via Tavo.