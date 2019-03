Pescara, alla stazione centrale arriva la carrozza ecosostenibile in gomma riciclata

Una speciale carrozza ferroviaria realizzata con una pavimentazione in gomma riciclata, per sensibilizzare tutti al tema dell'ecosostenibilità e del riciclo del rifiuti. Dal 6 all'8 marzo alla stazione centrale di Pescara sarà presente TrenoVerde, la storica campagna itinerante di Legambiente e Ferrovie dello Stato di cui Ecopneus è partner principale e che ha allestito la carrozza ferroviaria composta da oltre 1.000 kg di gomma riciclata e sagomata, materiale che viene utilizzato anche per altre applicazioni come campi da tennis, piste ciclabili e per l’atletica.

All'interno un percorso guidato multimediale per scoprire segreti e vantaggi del riciclo dei materiali, dedicato anche ai più piccoli.

Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus:

“Dedichiamo molta attenzione ai temi educational e della formazione, perché la cultura della tutela dell’ambiente deve essere un valore centrale specialmente per le nuove generazioni, cittadini adulti di domani”

Nel 2018 Ecopneus ha raccolto e gestito in Abruzzo 5.782 tonnellate di PFU. A livello Provinciale, 2.268 tonnellate sono state raccolte nella Provincia di Chieti, 1.294 t in quella di Teramo, 1.243 a L’Aquila e 977 t nella Provincia di Pescara.