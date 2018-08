Pescara "pulita" grazie ai cittadini: parte la campagna di sensibilizzazione del Comune

Una campagna per sensibilizzare ed educare i cittadini al rispetto dell'ambiente cittadino, del decoro pubblico e privato. Si chiama "Auà, ma chi sti fà?" ed è stata lanciata dal Comune assieme ad Attiva Spa. L'obiettivo, attraverso spot pubblicitari, volantini ed incontri a tema, è quello di aumentare il livello di consapevolezza delle semplici ma importanti regole da seguire per mantenere le città e le strade pulite.

Il sindaco Alessandrini ha commentato:

"La campagna nasce dal bisogno di collaborazione piena e attraverso toni ironici, ma diretti, parte con dei video che sintetizzano e risolvono in meglio comportamenti che, trascurati, rendono la città più sporca e più brutta. Si parte con tre vere e proprie piaghe: le cicche per strada, l’abbandono delle deiezioni canine, la cattiva raccolta differenziata, ma allargheremo la rassegna anche ad altri comportamenti che in qualche modo sono connessi al decoro cittadino, per richiamarci tutti, noi per primi, a un maggior senso civico verso la città dove viviamo, che è la nostra casa, non facendo fuori ciò che mai faremmo fra le mura domestiche"