Efficienza energetica, a Pescara si presenta il progetto "EsmartCity"

Venerdì 29 giugno a Pescara si parlerà di efficienza energetica in ambito urbano in occasione della Conferenza di lancio relativa al progetto EsmartCity Med - Enabling Smarter City in the Med Area through Networking ("Rendere possibile una città più intelligente nell’area Mediterranea tramite il networking") del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg Med (Area"Green Growth" Asse I "Innovazione" e Asse II "Economia a basso tenore di carbonio").

EsmartCity Med vede la Regione Abruzzo capofila e il Comune di Pescara impegnato nell'iniziativa pilota. L'evento pubblico sarà occasione di confronto tra enti pubblici, università, stakeholder (portatori d'interesse), Sindaci di diversi Comuni abruzzesi e cittadini soprattutto nella fase di dibattito che prenderà il via dalle ore 12 in poi, mentre, nel corso della mattinata, verranno illustrati gli aspetti del progetto EsmartCity con delucidazioni a tutto tondo sul tema dell'efficienza energetica e best practices.di riferimento. Verrà altresì sottolineato il nesso tra efficienza energetica, riduzione delle emissioni di gas climalteranti (gas serra) e piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

I lavori verranno aperti alle ore 9 circa da Mario Mazzocca, Sottosegretario Regionale e Vice Presidente Fedarene (Federazione Europea delle Agenzie e Regioni per Energia e Ambiente) insieme a Iris Flacco, Dirigente del Servizio Polica Energetica Regione Abruzzo.

Seguiranno i saluti istituzionali con Luciano D'Alfonso, Presidente della Regione Abruzzo e membro del Comitato Europeo delle Regioni; Giuseppe Di Pangrazio, Presidente del Consiglio Regionale Regione Abruzzo, Coordinatore del gruppo di lavoro sulle calamità naturali per la Calre (Conferenza delle Assemblee Regionali Europee) e membro del Comitato Europeo delle Regioni; Marco Alessandrini, Sindaco del Comune di Pescara.

Dall' Interreg Med saranno presenti Gregoire Moret (joint secretariat), Stefania Leoni (contact point su territorio italiano), e Mercè Boy Roura, ricercatrice del Centro Tecnologico Beta, rappresentante di tutti i progetti del programma Interreg Med.

Subito dopo, la sessione “Focus e best practices”vedrà la partecipazione di Luca Ferrarini, Professore del Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria; Mauro Marani, Responsabile della Divisione Servizi Integrati per lo Sviluppo Territoriale dell’Enea; e del Sottosegretario Mazzocca con un intervento sul Pacc Abruzzo - Piano Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

In tarda mattinata, tavola rotonda con dibattito tra gli stakeholders e gli esponenti del Programma Interreg Med insieme al Presidente di Confindustria Chieti-Pescara Gennaro Zecca; a Cristiano d'Ortenzio del Consiglio Sezione Energia di Confindustria Chieti-Pescara; al Presidente dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) della Provincia di Pescara Marco Sciarra; a Cristian Odoardi, Presidente del Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) sezione di Pescara; e ai rappresentanti degli Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri e dei Periti Industriali della Provincia di Pescara. Infine, conclusioni affidate a Pierpaolo Pescara, Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo e Direttore Araen (Agenzia Regionale per l'Energia).