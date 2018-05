Pescara nei Parchi: un successo la terza edizione, e già si pensa al prossimo anno

Un'iniziativa di successo, giunta alla terza edizione, che ha soddisfatto gli organizzatori ed i partecipanti. Bilancio positivo per "Pescara nei Parchi" l'iniziativa che lo scorso week end ha animato le aree verdi della città, organizzata dalla Endas Abruzzo e patrocinata dall'amministrazione comunale.

A fare il bilancio l'assessore e vicesindaco Blasioli, che già pensa all'edizione del prossimo anno:

"Siamo partiti dal Parco Montessori di via Francesco Verrotti, sabato mattina con attività di protezione civile delle unità cinofile da soccorso e la simulazione di ricerca di una persona scomparsa a cura di Abruzzo K9 Onlus e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pescara 2. Bella ed emozionante, sabato pomeriggio è stata l’attività del Parco Villa De Riseis, che è culminata con l’inaugurazione del Laghetto del Sorriso, all’interno del Giardino Terapeutico in fase di realizzazione, da parte della Cooperativa Aurora Valori e Sapori. E’ stato il primo passo verso la realizzazione del primo giardino totalmente inclusivo della città, a cui ha fatto seguito anche la presentazione degli eventi organizzati per le domeniche di giugno e sulla prevenzione con screening di malattia di Alzheimer e demenze, aneurisma dell’aorta addominale, patologie tiroidee che ha prodotto la Fondazione Il Volo del Gabbiano."

Successo anche per la guerra dei colori al Parco Calipari, con laboratori per bimbi così come al Parco Cocco ed al concerto del quartetto di sassofoni “Tetra” del Conservatorio Luisa D’Annunzio, domenica al Parco di Colle del Telegrafo, la rivelazione della festa 2018, new entry nei parchi cittadini che sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico.

Sempre grande partecipazione e allegria desta la guerra dei colori al Parco Calipari, dove si sono svolti tanti laboratori con i bambini, mamme e nonne. Tante presenze anche al Parco della Caserma Di Cocco e così nelle altre aree verdi.