Pescara diventa "Comune plastic free"

Anche Pescara diventa un "Comune plastic free". E' stata infatti approvata la mozione presentata dal consigliere comunale del M5S Di Pillo riguardante la messa al bando di tutti quegli oggetti e prodotti dell'Ente realizzati in plastiche monouso. L'iniziativa si colloca nell'ambito della campagna #IoSonoAmbiente lanciata dal Ministro Costa per sensibilizzare cittadini ed enti pubblici al tema delle plastiche monouso, che provocano grossi danni all'ambiente.

Di Pillo ha spiegato:

Nel Mare Adriatico in particolare si rilevano concentrazioni record di microplastiche, uno studio di Ismar-Cnr sono 1,2 milioni le microplastiche presenti nel Mediterraneo per chilometro quadrato, per una concentrazione che è tra le più alte al mondo. Bisogna adottare misure utili alla drastica riduzione dell’uso della plastica e avviarne il completo recupero, riuso e riutilizzo.

La recente approvazione di questa mozione da parte del Consiglio Comunale di Pescara non potrà che dare un segnale positivo e chiaro alla Cittadinanza, un piccolo passo per lasciare ai nostri figli un pianeta migliore di come lo abbiamo trovato, scrive Massimiliano Di Pillo M5S Pescara