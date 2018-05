Orti scolastici: proseguono le piantumazioni per gli alunni delle scuole pescaresi

Prosegue senza sost il progetto degli orti e giardini scolastici "ViviAmo l’Ambiente", promosso dalla Share City Srl e dall'amministrazione comunale nelle scuole cittadine. L'assessore Di Carlo questa mattina si è recato presso la scuola Malaguzzi, dove i bambini a mani e piedi nudi hanno piantumato

Continuano attività e piantumazioni nelle cinque scuole dell’infanzia cittadine per la nascita di giardini e orti botanici. Oggi la messa a dimora delle piantine nella scuola Malaguzzi, dove l'assessore all'Ambiente Simona Di Carlo si è recata per illustrare ai bambini l'iniziativa e portare avanti le azioni proposte dalla Share City Srl per promuovere comportamenti rispettosi nei confronti della natura.

“Laboratori anche sensoriali per capire cos’è un giardino e perché è importante il contatto con la natura – illustra l’assessore all’Ambiente Simona Di Carlo- Le attività prevedono anche questo oltre alla piantumazione di esemplari scelti con gli agronomi di Felix Garden che segue il progetto con noi. Il contatto con la terra, con l’erba, con gli elementi della natura è un passo fondamentale per costruire la consapevolezza del valore di tali elementi e dunque per far crescere nei bambini una vera e propria coscienza ambientale.

Questo è accaduto oggi alla scuola Malaguzzi dove lo staff di insegnanti e psicologi che attuano le attività progettuali hanno condotto i bambini in un vero e proprio percorso sensoriale. Viviamo l’Ambiente è nato soprattutto per bambini in età prescolare, perché al movimento unisce il contatto con la terra, le foglie, l’acqua, che oltre ad essere strumenti di gioco, stimolano creatività e fantasia. Crediamo molto in questa possibilità e la stiamo promuovendo con l’intenzione di estenderla anche a più scuole al più presto, in modo da creare nuovi spazi verdi e fruitori più scrupolosi e consapevoli di questo bene comune”.