Ora della Terra Earth Hour 2019: le iniziative a Pescara

Si terrà domani sabato 30 marzo l'Ora della Terra (Heart Hour), giornata mondiale organizzata in oltre 160 Paesi per sensibilizzare i cittadini al tema della salvaguardia dell'ambiente e della natura. Anche a Pescara sono previste iniziative, in particolare la pulizia della spiaggia da parte dei volontari Wwf assieme ai ragazzi del Liceo Marconi, oltre allo spegnimento delle luci della Torre Civica e di Palazzo di Città a Pescara dalle 20,30 alle 21,30. Per la pulizia della spiaggia, appuntamento davanti alla sede della Lega Navale Italiana alle ore 9 in via Paolucci.

In Italia l’evento centrale sarà a Matera,capitale europea della cultura 2019, con lo spegnimento di uno dei luoghi più suggestivi della Città dei Sassi, l’area di San Pietro Caveoso e della Rupe dell’Idris.

In Abruzzo saranno circa 60 gli eventi previsti, quelli speciali saranno: