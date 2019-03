"Officina Mercato": al via i laboratori del Comune dedicati alla natura

Sette incontri - laboratori gratuiti dedicati ai bambini e riguardanti il rispetto e la tutela dell'ambiente e della natura. Si chiama "Officina Mercato" l'evento patrocinato dal comune ed organizzato dall'associazione culturale Officina Time e che prevede una serie di lezioni all'interno del mercato di Piazza Muzii.

Il primo appuntamento è previsto sabato 16 marzo, come spiega l'assessore alla cultura e vicesindaco Di Iacovo:

“Abbiamo reso gratuita la partecipazione al progetto che si rivolge principalmente ai bambini, educandoli a una indispensabile cultura e tutela ambientale. Si tratta di una prima edizione per scoprire la forza e, insieme, la fragilità della natura, a cui auguro lunga vita, anche per seguire i cicli di cui si tratterà nei laboratori anche in seguito, in modo che sempre più alunni possano seguire la stagionalità dell’orto e sperimentare nuovi spunti di eco-didattica con i promotori dell’iniziativa che è pensata per i piccoli, ma finisce con il coinvolgere positivamente anche gli adulti”