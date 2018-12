Nuovo mezzo per il servizio Verde del Comune di Pescara

Un nuovo mezzo che verrà utilizzato per la cura del verde pubblico di Pescara è stato presentato questa mattina, martedì 18 dicembre, davanti al Comune.

Ad illustrare il nuovo veicolo, già da oggi in uso, sono stati il vicesindaco Antonio Blasioli ed Enzo Trabucco del Servizio Verde.

Il mezzo appena messo in funzione, come spiega Blasioli, è «un Iveco con quattro ruote motrici, un cassone di 4,5 metri ribaltabile su tre lati e molto capiente, in modo da poter essere utilizzato anche per il trasporto di cestello e trattore, utilizzati per le manutenzioni. Un mezzo che rinnova la strumentazione che i nostro uomini potranno utilizzare per il lavoro, semplificando anche tempi e modalità di intervento, vista l'entità del patrimonio fatto di parchi, riserve e aree verdi di cui la città è dotata».