Mostra del Fiore Florviva: premiati i giardini più spettacolari ed innovativi

Sono quattro i giardini più spettacolari ed innovativi d'Abruzzo premiati per il concorso "Area verde" nell'ambito della Mostra del Fiore "Florviva" in corso al Porto Turistico, realizzata dallaCamera di Commercio, Assoflora e Arfa e che proseguirà anche nella giornata di domani 14 aprile.

Si tratta di: La Felce di Chieti (primo classificato), il Giardino di Mirò di Vivai Nicola Di Lorenzo di Di Lorenzo Lucio di Moscufo (secondo), Garden Gardenia di Brecciarola (terzo) e Il Giardino dei Colori di Agricola Raulli di Tocco da Casauria (quarto). Una giuria ha valutato le realizzazioni in base a vari criteri come interpretazione, utilizzo innovativo di piante e materiali, qualità ed originalità, l'inserimento in contesto urbano, l'abbinamento dei colori e l'effetto decorativo, la varietà di piante e la sostenibilità.

Grande affulenza di visitatori negli stand degli oltre 213 espositori provenienti anche da fuori Regione. Nella giornata di chiusura di donani previsti diversi eventi fra cui FlorPoesia, il recital a cura dell’Associazione Culturale Teatranti D’Abruzzo e diversi laboratori dedicati ai bambini ed ai ragazzi delle scuole medie.