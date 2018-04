Montesilvano: nasce il "Comitato Orti Urbani"

È trascorso un mese esatto dalla consegna dei trenta orti urbani e i primi risultati sono evidenti. I terreni di via Don sono già stati avviati alla coltivazione e per tenere al corrente il presidente della Commissione Commercio Carlandrea Falcone sull'andamento della produzione e del raccolto, si è formato un apposito comitato presieduto da Antonio Prosperi.

L'organo di controllo è costituito da tre rappresentanti che avranno il compito di relazionare l'amministrazione comunale sulla corretta gestione degli appezzamenti di terreno da parte degli assegnatari. Oltre a Prosperi ci sono Arturo Ruggieri in qualità di vicepresidente e Marco Daluiso con incarico da segretario. Tra le funzioni del Comitato, che resterà in carica per tre anni, c'è anche quello di convocare periodicamente una riunione generale fra le parti interessate e programmare attività finalizzate ad iniziative di carattere sociale e educative.