Ztl ambientale di via Regina Margherita, attive le telecamere

Proseguendo nell'ostinata opera di incentivazione forzata della mobilità sostenibile, a partire da oggi (sabato 28 luglio) verranno attivate le telecamere sulla zona a traffico limitato ambientale di viale Regina Margherita. Saranno operative dalle ore 16 alle ore 20 tutti sabati e domeniche e giorni festivi, ad esclusione del periodo natalizio fra l’8 dicembre e il 6 gennaio. In questo arco di tempo potranno entrare solo gli autorizzati, ovvero i residenti.

“La novità riguarda l’ottemperanza al pronunciamento del Tar sulla Ztl ambientale di via Regina Margherita – così l’assessore alla Mobilità Giuliano Diodati – Attiveremo le telecamere su via Regina Margherita (angolo via Leopoldo Muzii) e via De Amicis (angolo via Regina Elena). L’applicazione con sanzione scatterà il 29 settembre, dopo una sperimentazione di 60 giorni, decisa per consentire agli interessati di mettersi in regola, potranno farlo scaricando un modulo che abbiamo predisposto per le domande, disponibile sul sito della Polizia Municipale ”.

La richiesta, corredata da un documento d’identità e dal libretto di circolazione, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.pescara.it, o portata all’Ufficio Protocollo di Palazzo di Città la mattina dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e il pomeriggio del martedì e giovedì con orario 15-17, oppure portandolo al comando di Polizia Municipale dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

“Il provvedimento - aggiunge l’assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro - nasce per rispondere a un’esigenza riconosciuta e anche per mettere ordine al traffico cittadino. Siamo certi che questa Ztl contribuisca anche a rendere più vivibile il centro, oltre a restituire la piena fruibilità di una delle più belle e frequentate strade del centro città una dimensione pienamente sostenibile. Abbiamo deciso di rendere elastica l’applicazione della restrizione della mobilità, in modo che durante questi due mesi si sviluppasse una positiva convivenza con il provvedimento, un tempo necessario per conoscere e apprezzare la novità e per mettersi in regola. Dopo il “rodaggio”, però, ci saranno le sanzioni, va precisato comunque che le telecamere registrano gli ingressi e dunque chi dovesse uscire dalla Ztl non verrà multato e non avrà nulla da temere. Siamo certi che la cittadinanza risponderà con la collaborazione piena, com’è accaduto fino ad oggi e siamo pronti a migliorare la mobilità e il controllo su questa strada anche in linea con le direttive che verranno fuori dal Piano Urbano del Traffico di cui è imminente l’ufficializzazione del lavoro di aggiornamento”