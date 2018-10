Ztl via Regina Margherita, partono le multe per chi non è in regola

Lo scorso 29 settembre, dopo un breve periodo di "tolleranza", è stato dato ufficialmente il via alla Ztl su via Regina Margherita, che sarà attiva ogni sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 20, ad eccezione del periodo natalizio (8 dicembre-6 gennaio).

Da oggi, dunque, non ci sono più scuse: chi entra senza permesso verrà multato.

Per informare i cittadini ed evitare loro di incorrere in sanzioni, durante il weekend appena trascorso due agenti della polizia municipale si sono messi all'ingresso di via Regina Margherita e via De Amicis per dare tutte le informazioni necessarie a chi ancora non abbia richiesto il permesso (ecco come fare) e indicare i possibili percorsi alternativi.

I vigli urbani saranno presenti anche sabato 6 e domenica 7 ottobre, poi - come si suol dire - la legge non ammetterà ignoranza.