Il Voltigno trail centre si presenta: ottanta chilometri di sentieri segnalati e curati

Ieri in località Pantano a Villa Celiera si è tenuta la presentazione del Voltigno trail centre, progetto a cura dello Sci club Villa Celiera. Un'idea cullata da tempo che diventa realtà, per un'offerta turistica, sportiva e per il tempo libero da vivere in tutte le stagioni, in mountain-bike o per escursioni a piedi, fino allo sci da fondo e le ciaspole. Con proposte per tutti, dalle famiglie ai più esperti.



Il progetto vede capofila lo stesso Comune di Villa Celiera e coinvolge i Comuni nella provincia di Pescara come Farindola, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Montebello di Bertona e in provincia dell'Aquila, quali Castel del Monte, Ofena, Villa Santa Lucia, fino al parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.



Si sono svolte escursioni a piedi e in mountain-bike, entrambe con diversi livelli di difficoltà. Per i più piccoli, circuito con gimkana in mountain-bike.



Un sentiero, dunque, che si estende per un anello di ottanta chilometri totali. Il percorso è curato dai responsabili dello Sci club Villa Celiera e segnalato con cartellonistica dedicata, realizzata per l'occasione. Gli stessi sentieri saranno finalmente mantenuti nel tempo, in maniera costante, grazie al progetto Voltigno trail centre, così da garantirne la fruizione. Un paesaggio dalle molteplici proposte, questo, dalla piana ai boschi, fino ai ruscelli, fra discese e salite, tutto da godere in bici, a piedi, con gli sci da fondo e con le ciaspole. Ambienti diversi in tutte le stagioni.



Per gli escursionisti i servizi prevedono la possibilità di pernotto, pranzo e cena nella Locanda del Voltigno, bike parking e lavaggio, noleggio bici, sci da fondo e ciaspole, mappe dei sentieri, fino alla guida per le pedalate e le escursioni. Anche scuola mtb e sci.

