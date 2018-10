Via Regina Margherita, Ztl attiva anche di mercoledì: fioccano le multe?

Si prevedono polemiche dopo ciò che è avvenuto ieri all'ingresso di via Regina Margherita dove, come noto, è presente da alcuni giorni la Ztl nei pomeriggi di sabato e domenica, dalle 16 alle 20.

Come mai, allora, la zona è stata limitata al traffico anche il 10 ottobre, pur trattandosi di un mercoledì? Presto detto: essendo San Cetteo, patrono di Pescara, veniva considerato un giorno festivo.

Il problema nasce proprio da questo: la Ztl, come da delibera e relativa ordinanza, si attiva di fatto anche nei festivi, ma questa comunicazione non è evidentemente arrivata a tutti, sebbene il Comune avesse sempre precisato che lo stop ai veicoli dei non residenti sarebbe scattato non solo nel weekend.

Poichè adesso potrebbero fioccare le multe nei confronti degli ignari automobilisti che sono entrati nell'area nonostante il divieto, non è esclusa la possibilità che da Palazzo di Città si opti magnanimamente per una conciliazione. Prima, però, bisognerà vedere quanti cittadini verranno sanzionati.

Ieri, per cercare di arginare il problema, all'incrocio tra via Regina Margherita e viale Muzii si è anche provveduto (seppur tardivamente) a posizionare una transenna, che tra l'altro è stata rimossa soltanto questa mattina: stanotte all'1.30, ad esempio, era ancora al suo posto, nonostante la limitazione al traffico fosse terminata alle 20.