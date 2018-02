Trasporto disabili a Montesilvano, in arrivo i rimborsi del secondo semestre 2017

Coloro che hanno sostenuto autonomamente dei costi per il trasporto di disabili in centri riabilitativi possono richiedere il rimborso per il secondo semestre del 2017. Già per la prima metà dell'anno scorso, il Comune di Montesilvano ha erogato circa 6.700 euro frazionate per le 18 famiglie che ne hanno fatto richiesta. La cifra adesso è stata ulteriormente incrementata. La domanda per presentare le spese sostenute dagli utenti scade il 2 marzo. A disposizione fondi per 12.500 euro.

Sul sito istituzionale del Comune è pubblicatala modulistica per la presentazione delle istanze, allegando l'attestazione riguardante la reale sussistenza dell'handicap, il numero di sedute effettuate nel centro di riabilitazione convenzionato relative al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 e il modello ISEE del nucleo familiare. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio DisAbili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 o chiamando lo 0854481364 e lo 0854481258.