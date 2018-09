Traffico e inquinamento, a Pescara ogni giorno entrano 100mila auto

Nella città di Pescara si registrano 100mila accessi al giorno di auto. Lo ha detto l'assessore comunale alla Mobilità, Giuliano Diodati, in occasione di CReIAMO PA (fino al 15 settembre) dedicato alla mobilità sostenibile:

"Sono numeri che non ci possiamo più permettere di avere dal punto di vista ambientale. Occorre creare rapporti con tutte le realtà limitrofe per studiare insieme possibili soluzioni alternative, ad esempio potenziando il trasporto pubblico e favorendo un accesso all'interno della città che crei una migliore qualità della vita. La città di Pescara in questi ultimi anni ha fatto scelte importanti relative alla qualità della vita ed intendiamo per questo portarle avanti".