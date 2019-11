Subacquea Zero Barriere a Le Naiadi, in acqua i ragazzi di Effegiquadro 

Dopo l’incontro ricco di emozioni dello scorso gennaio, torna a Pescara domenica 10 novembre, l’iniziativa gratuita Il Mare, un Sorriso per tutti, promossa da Handicapped Scuba Association Italia nell’ambito del progetto 'Ogni Sport Oltre' di Fondazione Vodafone Italia, con l’obiettivo di far conoscere la subacquea a favore delle persone con disabilità fisica e sensoriale e di sostenere le associazioni sul territorio.

Sarà possibile seguire i corsi di introduzione alla subacquea, nuoto e snorkeling per le persone con disabilità. Le attività sono aperte a tutti i cittadini con disabilità che vorranno vivere questa emozionante esperienza, la partecipazione è gratuita, è sufficiente prenotarsi scrivendo a mailing@hsaitalia.it o telefonando allo 02/89774362; tra i partecipanti già iscritti ci saranno i ragazzi dell’Associazione locale Effegiquadro, squadra di nuoto paralimpico pescarese.

Un successo garantito dal prezioso coinvolgimento della Asd Lucky Sub di Pescara diretta da Massimo Lachi, realtà del medio Adriatico che svolge la propria attività con passione, promuovendo il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente subacqueo e il valore della condivisione.

Commenta Massimo Lachi:

“Abbiamo preso questa iniziativa con coraggio, a due mani, perché ci piace portare il mare a tutti, anche a colori che non pensano che il mare possa essere per loro una gioia e lo vivono come un ostacolo. Con questa esperienza vogliamo che tutte le persone con disabilità che lo desiderano, possano venire a provare e a conoscerci. Siamo qui e vi aspettiamo”.