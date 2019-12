Tre stazioni di ecomobilità con bike sharing in arrivo a Pescara grazie a fondi europei

Tre stazioni di ecomobilità con possibilità di ricaricare i mezzi elettrici ed usufruire del servizio di bike sharing. L'annuncio è stato dato dall'assessore Albore Mascia che ha partecipato all'incontro a Ravenna nell'ambito del progetto che prevede lo stanziamento di fondi europei per lo sviluppo regionale, al quale ha partecipato anche Pescara che ha ottenuto 267 mila euro complessivi comprensivi anche di 40 mila euro di fondi dello Stato.

Presenti all'incontro anche il mobility manager Pardi e l'architetto Fabrizi. Mascia ha poi illustrato i punti in cui saranno allestite le stazioni:

Le stazioni attrezzate per bici e, se possibile, per moto, saranno dotate tutte di punti per la ricarica di mezzi elettrici e saranno localizzate lungo la Riviera Sud, nell'area antistante il Porto Turistico, in via Paolini, nei pressi del vecchio ospedale e nei pressi dell'aeroporto nello spazio al confine con il centro commerciale Auchan. Stiamo effettuando una ricognizione delle aree individuate per verificarne destinazione urbanistica ed eventuali vincoli per poi procedere con l'incarico al progettista.