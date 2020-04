Al via a Pescara la sperimentazione dei monopattini elettrici. La delibera è stata approvata oggi dalla giunta e il progetto durerà due anni, per concludersi entro il 27 luglio 2022.

I monopattini elettrici (non più di cinquecento) potranno circolare sulle piste ciclabili in sede propria o su corsia riservata e nelle "aree 30": in questi casi dovranno mantenere una velocità di 20 km orari, che diventeranno 6 nelle ztl.

I mezzi a noleggio dovranno essere omologati secondo le previsioni di legge, non potranno essere utilizzati dai minori di 14 anni e vedranno obbligatorio l'uso del casco fino ai 18 anni. Ecco cosa spiega l'assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia:

"Per promuovere la scelta di moblità alternativa abbiamo deciso di attivare un sistema di noleggio che daremo in concessione a privati. La società affidataria sarà individuata mediante avviso pubblico".