Shopping in centro a Pescara con il taxi elettrico gratuito

Un taxi elettrico gratuito per fare shopping nel centro commerciale naturale di Pescara.

Questa la novità annunciata dall'amministrazione comunale e che sarà attiva a partire da domani, venerdì 7 dicembre.

Il servizio, reso possibile dalla sinergia fra il settore Viabilità e Mobilità del Comune e la concessionaria Barbuscia, sarà attivo fino al 16 dicembre e agevolerà coloro che vogliono recarsi nel centro cittadino per gli acquisti di Natale.

Una mobilità già possibile nel capoluogo adriatico grazie all’attivazione della prima rete di centraline per la ricarica fornite da Enel X e che prevede a breve l’attivazione anche di altri impianti. A Pescara sono ad oggi operative 4 delle 19 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici previsti dall’intesa con Enel X e a brevissimo ne verranno attivate anche altre.

Dalla postazione di via Nicola Fabrizi domani sarà così possibile avere un passaggio per tornare a casa dallo shopping o per spostarsi da un punto all’altro all’interno del perimetro, a bordo di vetture rigorosamente elettriche, secondo i seguenti orari:

dalle 10.00 alle 13.00;

dalle 16.30 alle 20.30.

Questa la mappa dei Taxi smart elettriche:

via Nicola Fabrizi;

via Venezia;

corso Vittorio Emanuele;

via Silvio Pellico;

via Leopoldo Muzii;

viale Regina Margherita.