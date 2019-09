La proposta di Mascia: "Andare a scuola o al lavoro in bicicletta"

In occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico, e in concomitanza con lo sciopero del trasporto pubblico locale (in programma oggi 16 settembre), l'assessore ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia lancia una singolare idea:

"Trasformiamo la difficoltà in opportunità - è la proposta di Mascia - Siamo nella settimana della mobilità sostenibile: perché non andare a scuola o al lavoro in bicicletta? Potrebbe essere un’occasione per pensare a un nuovo stile di vita".

Quella odierna potrebbe essere una giornata difficile, ma il Comune ha già previsto di raddoppiare i turni del personale di Polizia municipale negli orari di punta del traffico. In ogni caso, per qualsiasi necessità, ci si può rivolgere al numero 085/37371.