Le rime di Borracce di poesia sugli stalli per le bici del Comune di Pescara

La città raccontata con la prospettiva del ciclista urbano. Un accompagnamento poetico che ne descrive la scoperta in sella, evidenziando le sue caratteristiche e peculiarità. Dopo la prima fase del progetto, nato da un'idea di 'Borracce di poesia' e reso possibile grazie all'assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, ecco gli stalli per bici decorati con rime inedite.

“Il primo step è stato quello di lasciare sulle bici legate ai nuovi stalli, durante le festività natalizie, delle targhette ognuna con una rima diversa – così l’assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo - tutte a tema bicicletta. Ora si è passati alla seconda fase che vede, appunto, le rime decorare gli stessi stalli, in maniera permanente. Tutte rime inedite, scritte dal curatore del progetto Borracce di poesia, il giornalista pescarese Alessandro Ricci, e dedicate appunto alla città di Pescara. Le rime, quartine nello specifico, riflettono le caratteristiche della scrittura di Borracce di poesia e aggiungono punti di vista sulla città vista dal sellino. Fra storia, enogastronomia, architetture, fermenti culturali e commerciali, la riviera e il mare, i ponti ciclabili, gli eventi, il fiume, una Pescara diversa”.

Ecco allora “il sinuoso saliscendi dei suoi ponti”, la riviera da attraversare “a colpi di pedale”, le giornate di nebbia quando “al mare il nautofono ulula dal molo”, la “città di mare e di attraversamenti/di passaggio e di grandi fermenti”

Fra le azioni realizzate da 'Borracce di Poesia' si segnalano: la vittoria del concorso internazionale Cycling Visionaries Awards, proprio nella sezione “Bici e arte” – concorso a cura della Ecf-European cyclists’ federation (Vienna, 2013); nel settembre 2013 la partecipazione, sempre a Vienna, al Radkult Festival dove viene letta per la prima volta la versione in inglese delle rime; al Velo-City di Nantes (2015) è stata scelta una rima in inglese per realizzare un poster di benvenuto per i partecipanti; la scelta delle Borracce di poesia come gadget da parte del Governo Olandese per il Cycling Festival Europe 2016, serie di eventi dedicati alla promozione dell’uso della bici in occasione della presidenza olandese del Consiglio UE (2016).