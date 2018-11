Progetto area di risulta, la Fiab: "Ecco i nostri Sì"

La Fiab PescaraBici interviene nel dibattito riguardante il progetto di riqualificazione dell'area di risulta dell'amministrazione comunale, facendo alcune osservazioni e proposte relative alla delibera sottolineando come il mondo delle due ruote cittadine sia per le proposte, ovvero per i Sì e non per i No ideologici ed ancorati ad un "passato grigio e sclerotizzato".

La Fiab sostiene la bonifica dell'area con una forestazione urbana importante dell'area di risulta, senza recinti e soprattutto con passabbili pedonali e raccordi con la stazione ed il centro città. In questo modo migliorerebbe sensibilmente la qualità dell'ambiente e dell'aria di tutto il centro.

"Si alla delocalizzazione all’aeroporto del terminal bus extraurbani, con una navetta ferroviaria collegata a Pescara e Chieti, alla realizzazione di uno smart hub prossimale alla stazione per il solo transito con fermate degli autobus urbani e suburbani, e si ai capolinea degli autobus urbani e suburbani in zone distali dalla stazione Si ai parcheggi a silos, ma temporanei e fisicamente removibili, e alla riduzione dei parcheggi circostanti nella misura corrispondente alla loro saturazione."

L'associazione poi esprime parere positivo alla ricucitura del parco centrale con la zona residenziale e commerciale limitrofa in particolare verso via Ferrari sostenendo il centro commerciale naturale con un piano di marketing territoriale elaborato assieme a tutte le parti in causa.