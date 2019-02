Pesos, anche Pescara protagonista per i progetti dedicati alla mobilità sostenibile

Anche il Comune di Pescara ha partecipato dal 19 al 21 febbraio alla sessione italiana di Optitrans, Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, progetto europeo dedicato alla mobilità sostenibile. La nostra città, lo ricordiamo, partecipa al progetto Pesos in partnership con la Regione Abruzzo, con il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, insieme alle omologhe rappresentanze della Romania, della Croazia, dell’Estonia, della Grecia e della Spagna.

Per l Comune di Pescara era presente l'assessore Presutti, che ha illustrato strategie e progetti attivi ed in cantiere per la nostra città nell'ambito del progetto Pesos, ma non solo: