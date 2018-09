Pescara, Tavolo sulla Mobilità Sostenibile: Pescarabici fa il punto dopo la prima riunione

Prima seduta del Tavolo Permanente sulla Mobilità Sostenibile di Pescara venerdì 31 agosto in Comune. Presenti l'Assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro e composto, oltre che dal promotore, dall’Assessore alla Mobilità Giuliano Diodati, dal Dirigente della Mobilità Piergiorgio Pardi, dal Dirigente alle Manutenzioni ed alla Viabilità Enrico Iacomini, dal Comandante della Polizia Municipale Carlo Maggitti (rappresentato per l’occasione dal Maggiore Silvestris e dall’Agente Zaini), da Filippo Catania, Giancarlo Odoardi e Aristide Ricci di FIAB Pescarabici.

Obiettivo del tavolo tecnico è quello di fare il punto periodicamente della situazione delle piste ciclabili e di tutto il sistema della mobilità sostenibile in città. Soddisfatta FIAB Pescarabici che ha fortemente voluto l'apertura del tavolo approfittando dell'occasione per presentare alcune proposte e segnalare alcune esigenze del popolo sulle due ruote.

In particolare, l'associazione ha chiesto alla Polizia Municipale di aumentare immediatamente i controlli in alcune strade ed incroci nevralgici della città, per scongiuare il problema della sosta selvaggia che spesso impedisce il transito proprio ai ciclisti lungo le piste ciclabili. Al Comune invece si chiede di realizzare o sistemare tutti gli attraversamenti stradali sulle piste ciclabili, con l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale rendendo le piste promiscure bici/pedoni transitabili esclusivamente alle due ruote.

Inoltre, l'associazione chiede di destinare parte dei ricavi delle multe comminate dalla Polizia Municipale alla manutenzione delle piste ed all'avvio di campagne di educazione stradale per i cittadini, valutando insieme a Pescarabici il collegamento della rete ciclabile esistente ed il progetto sulla Strada Pendolo. Presentati infine due documenti che la FIAB nazionale ha inviato al Ministero dei Trasporti per valutare la possibilità di utilizzare gli attraversamenti pedonali anche per le bici qualora non vi siano condizioni di pericolo, e la non obbligatorietà per i ciclisti di utilizzare le piste ciclabili promiscue. Fra 15 giorni si terrà una nuova riunione con le risposte alle tematiche sollevate dall'associazione.

Soddisfatto il presidente FIAB Pescarabici Catania: