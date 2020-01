Linfomi, pedalata di beneficenza da Giulianova a Pescara per l’Epifania

Pedalata cicloturistica di beneficenza da Giulianova a Pescara per l’Epifania, lunedì 6 gennaio, per promuovere la conoscenza sui linfomi. L'arrivo nella nostra città è previsto alle ore 12 in piazza della Rinascita, con un importante momento di sensibilizzazione.

Ecco cosa ha dichiarato il presidente dell’associazione Gruppo Abruzzese Linfomi, Antonio Cetrano: