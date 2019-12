"Per il 2021 i primi mezzi sulla strada parco", l'annuncio di Mascia

La strada parco verrà presto attraversata dai mezzi elettrici. L'assessore comunale ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, ha infatti annunciato:

"Per il 2021, ma forse anche prima, i primi mezzi dovrebbero circolare sulla 'strada parco' da Montesilvano fino al nuovo tribunale; purtroppo la procedura è in capo a Regione e Tua. Dalle notizie che ho, il contenzioso che finora ha bloccato tutto si sta definendo attraverso un accordo bonario. Per il 2021 dovrebbero circolare i primi mezzi, che è ciò che il centrodestra ha sempre voluto".

Mascia ha poi tracciato un bilancio dei suoi primi 5 mesi di attività:

"Un progetto di sviluppo che abbia come cardini la mobilità intermodale, una crescita economica della città che sappia guardare con consapevolezza alla cultura e al turismo come motori di nuove opportunità, la centralità del Porto e dell'aeroporto come strumenti di collegamento veloce, la valorizzazione delle periferie attraverso opere e servizi per migliorare la sicurezza di tutto il contesto urbano".