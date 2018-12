Montesilvano, la Giunta da l'ok per un piano di mobilità sostenibile in bicicletta

Si chiama Biciplan ed è un programma di medio periodo che individua i principali percorsi ciclabili del territorio. Lo strumento, approvato dalla Giunta Comunale, è stato deliberato per la stesura di un piano urbano della mobilità ciclistica.

Non solo la Bike to Coast, ma anche la pista tricolore presente all'interno del parco Falcone e altri tracciati in itinere in grado di creare una fitta rete di collegamenti tra uffici, scuole e luoghi strategici della città.

La promozione all'uso della bicicletta viene poi incentivato dal servizio di punzonatura gratuita e dall'isola pedonale estiva. Tutti sistemi che hanno consentito a Montesilvano di ottenere la Bandiera Gialla di Comune ciclabile.