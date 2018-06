Montesilvano: nuove piste ciclabili inserite nel piano traffico

Tenendo conto dell'attuale conformazione territoriale, il Comune di Montesilvano sta lavorando sulle modifiche del documento, datato 1990, riguardante il traffico. La crescita esponenziale della città sotto il profilo urbanistico ha reso necessario predisporre di due piani legati al flusso dei veicoli in transito e alla mobilità sostenibile.

Si terrà conto della mole degli automezzi circolanti quotidianamente sulle strade e assi viari cittadini e, sulla base di queste indicazioni, agire conseguentemente per migliorare la viabilità. Adottata già l'attivazione dell'isola pedonale sulla riviera durante l'estate e della ztl nel centro storico collinare.Tra i progetti presi in esame, anche il potenziamento della pista ciclopedonale sull'ex tracciato ferroviario che collega a Cappelle sul Tavo, Moscufo e Collecorvino. Un'idea è anche di realizzare un tracciato nella riserva naturale di Santa Filomena. Altro passo importante, l'apertura del cantiere su via Saragat per decongestionare il traffico lungo via Verrotti.