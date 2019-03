Montesilvano, presentato il Biciplan per il potenziamento delle piste ciclabili

Il Biciplan, piano urbano per la mobilità ciclistica a Montesilvano, è stato illustrato nei dettagli dal sindaco Francesco Maragno e dall'assessore Ernesto De Vincentiis. Il progetto porta la firma del vicepresidente nazionale di Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e dell'European Cyclists' Federation, Alessandro Tursi. Consiste in una rete di piste ciclopedonali che possano collegare luoghi di interesse pubblico ed edifici scolastici.

"Il progetto si struttura su due grandi pilastri - ha spiegato Tursi - quello del potenziamento delle piste ciclabili e quello delle zone 30, ovvero aree dove viene garantita una convivenza sicura tra auto, bici e pedoni. La prima fase prevede interventi più rapidi e semplici che collegheranno le piste ciclopedonali attualmente esistenti, quella del lungomare con quella sulla strada parco. Verranno quindi realizzati corridoi sicuri su viale Abruzzo, via Lucania, via Metauro e via Adda, sempre preservando la fluidità della viabilità".