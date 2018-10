Montesilvano, accesso facilitato ai disabili per la commemorazione dei defunti

L'Ufficio disabili, in sintonia con i Servizi Cimiteriali, ha previsto un piano di interventi per consentire alle persone con difficoltà motorie di recarsi al camposanto in occasione della ricorrenza di commemorazione dei defunti.

Dal 31 ottobre al 4 novembre verranno messe a disposizione di chi ha difficoltà a muoversi, compresi gli anziani, sei carrozzine per poter raggiungere i loculi e consentire il doveroso omaggio ai propri cari.

L'ampliamento del cimitero ha reso necessarie una serie di interventi e migliorie, dalla sistemazione dell'ingresso principale all'impianto di illuminazione. Consentita fino al 5 novembre la vendita di fiori e lumini da parte degli operatori commerciali autorizzati.